Горно-Алтайск, 20 февраля, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Самой главной проблемой в Республике Алтай, решенной в 2015 году, стала ситуация с ликвидацией последствий паводка, произошедшего в регионе годом ранее. Как сообщает пресс-служба Кремля, об этом глава республики Александр Бердников заявил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным 20 февраля 2015 года.

kremlin.ru Встреча Владимира Путина и Александра Бердникова

«Вы у нас проводили совещание, были даны поручения. Все они выполнены в полном объеме. 40 тысяч граждан получили выплаты за частично и полностью утраченное имущество. Люди благодарны, без затяжек своевременно были перечислены ресурсы из федерального бюджета, — сообщил губернатор. — Было разрушено 222 километра дорог — их все восстановили, 5 километров осталось. 235 мостов было разрушено — 19 построили вновь, остальные все восстановили, три мостовых перехода по 100 метров и более — они будут завершены в первом полугодии 2016 года».

Из федерального бюджета региону было выделено более 1,4 млрд рублей на ремонт жилья, непригодного к проживанию.

Также Бердников остановился на вопросе расселения ветхого и аварийного жилья, заявив, что регион «неплохо реализует» эту программу: «Входим наряду с такими регионами, как Татарстан, Белгород, и другими экономически мощными в число лучших регионов Российской Федерации по реализации этой программы. Все целевые показатели по этой программе мы выполнили. Около 4 тыс. граждан переселено, даже в советские годы столько не получали бесплатных квартир от государства. Нормально все идет, мы встречались с людьми, здесь проблем нет».

Говоря о выполнении майских указов президента, Бердников сообщил, что все целевые показатели на 1 января 2016 года, при всей сложности ситуации небольшого регионального бюджета, выполнены: «По некоторым позициям перевыполнили. По детским садам проблему закрыли. На сегодняшний день очередности детей от 3 до 7 лет в Республике Алтай нет. Конечно, подрастают дети, у нас неплохая демография: мы входим в число трех регионов — Чечня, Тыва и мы, — где [высокая рождаемость], но проблемных вопросов нет. Вернее, проблемы возникают, но они не носят системный характер».

В продолжение встречи Владимир Путин поинтересовался, как в республике обстоят дела с развитием туристического потенциала.

По словам Бердникова, в 2015 году Республику Алтай посетили 1,8 млн человек. Это на 300 тыс. человек больше по сравнению с предыдущим годом.

Отвечая на вопрос президента об уже реализованных в регионе проектах, губернатор рассказал, что в 2015 году на Телецком озере, которому был придан статус объекта регионального значения, было устанвлено два горнолыжных подъемника и созданы две трассы: «Сейчас мы вместе со «Сбербанк Капиталом» реализуем проект горнолыжного комплекса «Манжерок», это тоже хороший проект. Там тоже итальянские подъемники поставили. Нашли частного инвестора, который готов выкупить долю у Сбербанка, проект будет развиваться».

«Сейчас больше перспектив в плане развития туризма, с учетом того, что вектор — внутрь России. И конечно, любовь к горному Алтаю тоже дает нам серьезный эффект в развитии туризма. Люди этим живут по большому счету», — отметил глава региона.

«Сейчас бизнес стал давать доход в бюджет Республики Алтай — это естественно, там же люди реализуют свою продукцию, молоко, мясо и так далее. Неплохо развивается сельское хозяйство. Господдержка в 2006 году, когда я пришел, была 160 миллионов, сейчас 1 миллиард в год мы отдаем крестьянам по различным программам — и по малым семейным фермам, и по субсидированию процентной ставки по кредитам. Проблемы есть, но они решаемы», — заявил Бердников.

Отдельно президент попросил рассказать как решается вопрос с созданным в 2013 году искусственным озером в районе Горно-Алтайска, из которого уходит вода.

«Сейчас виновных искать — дело неблагодарное, это не в моей компетенции. Была, конечно, ошибка проектировщиков. И это, естественно, не наша зона ответственности в этой ситуации, — заявил губернатор. — Мы нашли выход, есть проектное решение. Оно сейчас завершается. Мы не будем больше стелить пленку, это очень затратно и неперспективно, а «забиваем» дно озера глиной — есть такие технологии. У нас хорошие, качественные глины, проведены все испытания».

«Мы эту проблему закроем, и тогда этот проект туристско-рекреационного региона будет активно развиваться», — пообещал Бердников.