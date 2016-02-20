Минск, 20 февраля, 2016, 16:34 — ИА Регнум. Итоги социально-экономического развития Белоруссии в 2015 году рассмотрены 20 февраля на заседании Совмина, сообщает пресс-служба правительства постсоветской республики.

Eduardo M Экономические перспективы

Заседание прошло под председательством главы Совмина Андрея Кобякова. В своём выступлении он констатировал высокую зависимость белорусской экономики от внешней конъюнктуры сырьевых рынков, что во многом и определило итоговый результат ее работы.

«Из девяти важнейших параметров прогноза выполнено четыре — индекс потребительских цен, энергоемкость ВВП, рентабельность продаж в промышленности, внешнеторговое сальдо к ВВП. Не выполнены пять показателей — темп роста ВВП, ввод жилья с господдержкой, темп роста производительности труда, темп роста экспорта, а также реальных доходов населения, — сказано в официальном сообщении. — Руководитель правительства перечислил основные задачи, которые были выполнены в прошлом году. Прежде всего, обеспечена сбалансированная внешняя торговля — положительное сальдо составило 205 млн. долларов США».

Кроме того, дефицит счета текущих операций платежного баланса за 11 месяцев 2015 года по сравнению с аналогичным периодом 2014 года сократился ориентировочно на $2,4 млрд (с 5,8 до 3,1% ВВП). Инфляция выросла на 12%. Профицит консолидированного бюджета за 2015 год составил 1,8% ВВП. «Пусть и медленно, но одновременно со снижением инфляции снизились и процентные ставки по кредитам, — сообщил Кобяков. — Пока недостаточно, но тем не менее, за год ставку по новым кредитам в национальной валюте без учета льготных снизили практически на 10 процентных пункта — с 43,5% годовых в январе 2015 гола до 34,2% годовых в январе 2016 года».

Не выполнен показатель запланированной динамики в отраслях и экономике в целом, констатировал Кобяков. Он отметил: «По сравнению с уровнем 2014 года снижены объемы промышленного производства, строительства, сельскохозяйственного производства, торговли». По итогам 2015 года Минстройархитектуры выполнен только один из 14 доведенных показателей, Минпромом — 2 из 12, Минсельхозпродом и «Беллесбумпромом» — 2 из 10, а госконцерн «Беллегпром» не выполнил ни одного прогнозного показателя. Из доведённых до областей планов, констатировал председатель правительства, только Могилёвская область выполнила половину доведенных показателей. «У остальных областей и Минска и этого нет, Гродненская область обеспечила выполнение только четверти показателей», — сообщил Кобяков. В начале 2016 года внешние рынки продолжают сжиматься, нефть вновь упала в цене, обратил внимание Кобяков, а вслед за нефтью девальвируются и национальные валюты основных торговых партнеров Белоруссии и сокращается взаимная торговля. Падает спрос на сложнотехническую, инвестиционную продукцию на традиционных для Белоруссии рынках.

«При сохранении этих тенденций в течение 2016 года мы будем вынуждены предпринимать энергичные шаги по бюджетной консолидации, — заявил глава Совмина Белоруссии. — Пока, как я уже говорил, текущий разрыв финансирования бюджета оценивается в 38,6 трлн. рублей, поэтому мы серьезно пересмотрели текущие капитальные расходы бюджета, в связи с этим ожидаемо в январе просели объемы строительно-монтажных работ — 81,5% и инвестиции в основной капитал — 80,7%»."Тем не менее, нас никто не освобождал от исполнения нормативных предписаний указа президента №504 о выполнении важнейших параметров прогноза социально-экономического развития на 2016 год «, — подчеркнул Андрей Кобяков. Кобяков сообщил, что в 2016 году в Белоруссии возобновлена работа так называемого «клуба кредиторов», и потребовал, чтобы на этой площадке были выработаны ключевые решения по финансовой стабилизации находящихся в кризисе предприятий. Председатель правительсва отметил необходимость снижения затрат, «разгрузки складов», комплексной реализации мер по финансовому оздоровлению доведённых до тяжелейшего состояния госпредприятий, а не обращение в Совмин за «господдержкой».

«Должны быть реально просчитаны финансовые потоки, позволяющие обслуживать долговые обязательства и обеспечить рост рублевой и валютной выручки. После этого возможны при необходимости меры поддержки, — подчеркнул Кобяков. — Как говорится в известном произведении, «сначала стулья, потом деньги». Но за ресурсами для «латания дыр», образовавшихся из-за бесхозяйственности и неумения работать, прошу не обращаться»."Модернизация экономики не может быть остановлена. Реализацию важнейших проектов будем поддерживать», — сказал председатель правительства Белоруссии. Кобяков напомнил о требовании Александра Лукашенко ежегодно увеличивать трудоустройство работников на вновь созданных рабочих местах с 32 до 50 тысяч. Также было обращено внимание на эффективность использования госимущества.

«У нас сегодня более миллиона квадратных метров неэффективно используемого государственного имущества. Это значительный государственный ресурс, который мы обязаны направить на цели развития экономики, на создание новых рабочих мест», — акцентировал внимание чиновников глава Совмина.

Напомним, официальный прогноз на 2015 год оказался досрочно провален. Уже летом в правительстве констатировали недостижимость реализации важнейших показателей, прежде всего — по ВВП.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Белстата ВВП Белоруссии по итогам 2015 года сократился на 3,9% к уровню 2014 года.