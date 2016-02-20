Пенза, 20 февраля, 2016, 15:58 — ИА Регнум. В Пензе теперь можно вызвать врача на дом с помощью СМС. Дополнительные мобильные номера для этих целей введены в действие на базе Пензенской областной станции скорой медицинской помощи с 17 февраля текущего года, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.

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Для вызова врача необходимо указать фамилию и инициалы больного, повод для обращения за медицинской помощью, а также адрес. «Диспетчер, прочитав сообщение, зафиксирует вызов и передаст его в лечебное учреждение, о чем проинформирует пациента в ответном СМС», — пояснила главный врач областной станции скорой помощи Оксана Коробкова.

Также фиксируются пропущенные звонки с мобильных и стационарных телефонов, после чего диспетчер в кратчайшие сроки перезванивает для вызова врача на дом.

Напомним, задачу обеспечить стабильной телефонной связью все медицинские учреждения Пензенской области поставил губернатор Иван Белозерцев в начале этой недели. «Система дозвона граждан до врача должна работать безотказно не только в период гриппа и ОРВИ, но и в остальное время. Наша святая обязанность — обеспечить больному человеку возможность оперативно связаться с врачом», — пояснил глава области.

Кроме того, дополнительные номера мобильных телефонов появились для связи с ФАПами и ФП, а также амбулаториями на территории региона.