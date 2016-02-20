Санкт-Петербург, 20 февраля, 2016, 16:47 — ИА Регнум. Мартовские праздники в Санкт-Петербурге отметят ретроспективой французского режиссёра Люка Бессона. Об этом сегодня корреспонденту ИА REGNUM сообщили в компании «ИноеКино». В кинотеатре «Аврора» будет представлена специальная кинопрограмма «Люк Бессон. Классика», посвященная знаменитому французскому кинорежиссеру и продюсеру.

Цитата из к/ф «Леон». реж Люк Бессон. 1994. Франция Жан Рено

Показы пройдут в течение четырех выходных с 5 по 8 марта.

В программу вошли:

триллер «Подземка» 1985;

драма «Голубая бездна» 1988 — режиссёрская версия;

криминальная драма «Леон» 1994;

фантастический триллер «Пятый элемент» 1997.

Как рассказал корреспонденту ИА REGNUM генеральный директор «ИногоКино» Алексей Бажин, Люка Бессона задумывалось показать уже давно, и 8 марта для ретроспективы показалось вполне подходящим днём. «Это яркий, солнечный праздник. И было удобно, что мини-ретроспектива как раз попадает на четыре дня», — говорит Бажин, — «Конкретно в 8 марта будет показан «Пятый элемент», что в общем-то вполне закономерно, не будем же мы всегда опираться на исключительно романтические истории. В этом фильме хватает всего».

Говоря о том, какие картины вошли в программу, Бажин отметил, что было решено показать классику, того самого Люка Бессона, которого привычно знать. «Позднее, как известно, Бессон ушёл больше в продюсерскую деятельность, и последующие его фильмы были не так оригинальны. А мы покажем «золотой период» Бессона, который вмещает 80-е и 90-е годы» — комментирует основатель «ИногоКино».

Алексей Бажин также отметил, что в скором будущем зрители увидят программу, посвящённую чешскому режиссёру Милошу Форману, фильмы которого никогда ранее не были показаны в Санкт-Петербурге в рамках ретроспективы.«Будет много неожиданного. Будем удивлять, брать не только имена и фильмы, которые всем известны и лежат на поверхности, но и те, которые в какой-то степени подзабыты».