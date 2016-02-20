Ярославль, 20 февраля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Обвинение депутата Госдумы России Галины Хованской в адрес губернатора Ярославской области Сергея Ястребова о том, что в регионе не включили ремонт лифтов в программу капремонта, и ответ на него ярославских чиновников вызвали общественный резонанс.

Лифт

В редакцию ИА REGNUM обратилась председатель ТСЖ «На Моторостроителей», рассказавшая о попытке отремонтировать лифт в доме 14 по проспекту Моторостроителей за счет средств фонда капремонта в 2015 году. Председатель ТСЖ Галина Богданова предоставила свое обращение в областной департамент жилищно-коммунального комплекса и ответ на него. Женщина указывала на необходимость замены редуктора лебедки лифта, приложив акт обследования аккредитованной организации.

В ответ (№ 01/25 от 15.04.2015) чиновники сообщили, что ремонт лифта в доме намечен на период с 2024 по 2033 год. Изменить срок ремонта невозможно — такая процедура предусмотрена только при «снижении эксплуатационной пригодности внутридомовых инженерных систем или несущей способности строительной конструкции». Далее в письме указано, что «из смысла норм жилищного законодательства следует, что лифтовое оборудование не относится ни к строительным конструкциям, ни к внутридомовым инженерным системам». Ответ подписан директором департамента Юрием Дударевым. Жильцам было предложено отремонтировать лифтовое оборудование за свой счет.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ответ на обвинение Галины Хованской заместитель председателя правительства Ярославской области Наталья Шапошникова заявила, что ее утверждения не соответствуют действительности, так как ремонт лифтов в региональной программе намечен, но лишь начиная с 2035 года. При этом в феврале 2016 года внесена законодательная инициатива, которая позволит при необходимости ускорить ремонт лифтов за счет средств фонда капремонта. Правда, пока в числе внесенных законопроектов на сайте Ярославской областной думы данная инициатива не значится.

Так или иначе, все это говорит о том, что проблема ремонта лифтов, озвученная депутатом Госдумы Хованской, в Ярославской области, действительно, актуальна. Отметим, что на начало 2016 года на счетах регионального фонда капитального ремонта многоквартирных домов скопилось 640 млн рублей неиспользованных средств. При этом состояние многих домов и инженерных систем в них далеко от идеальных.