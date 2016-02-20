Сыктывкар, 20 февраля, 2016, 14:49 — ИА Регнум. «За пять месяцев по программе переселения граждан из аварийного жилья нам удалось ввести в строй почти половину от площади, что была построена за предыдущие три года. И несмотря ни на какие сложности, реализация всех трёх этапов программы в республике должна быть завершена в этом году», — заявил врио главы Коми Сергей Гапликов. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

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«Работы пока ещё очень много и проблемы, которые накопились по состоянию на сегодняшний день их приходится решать оперативно. Потому работа в этом направлении в этом году будет крайне напряжённой, но другого пути у нас нет. С учётом третьего этапа, в 2017 году нам нужно сдать 57 тысяч квадратных метров. За предыдущие три года было сделано в два раза меньше», — отметил Сергей Гапликов. — Еженедельные селекторные совещания, которые я провожу с руководителями муниципалитетов по этому вопросу, будут продолжены — в настоящий момент ситуация требует только ручного управления».

Руководитель республики отметил, что основными сложностями, возникающими в ходе реализации программы, остаются качество подготовки кадров в органах местного самоуправления и недобросовестные подрядчики.

«С подрядчиками, которые не выполнили свои обязательства, ведётся претензионная работа, это определённый процесс, занимающий время. Мы наводим порядок, но при этом с нас никто не снимает ответственности за сроки реализации программы», — отметил руководитель региона.

Сергей Гапликов подчеркнул, что по итогам реализации программы за полугодие в адрес президента России и правительства России будут направлены специальные доклады, а также приняты определённые, в том числе кадровые, решения.

Отметим, что в 2012—2015 в эксплуатацию введено чуть более 36 тысяч квадратных метров жилья, за пять месяцев (октябрь 2015 года — февраль 2016 года) — 15,7 тысяч квадратных метров.