Москва, 20 февраля, 2016, 14:42 — ИА Регнум. Вторая очередь энергомоста в Крым может быть введена досрочно. Задача будет решена к 1 мая или даже раньше. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на встрече с главой Крыма Сергеем Аксёновым сегодня, 20 февраля, передают «Вести ФМ».

Электровышка

Аксёнов сообщил президенту, что жители Крыма смогут выдержать плановые отключения электроэнергии, которые будут происходить до введения второго энегопотока на полуостров. Глава Крыма озвучил данные по убыткам, которые понесли коммерческие предприятия в результате чрезвычайной ситуации по электроэнергии. Общий ущерб можно оценить в 480 млн рублей.