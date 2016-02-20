Москва, 20 февраля, 2016, 14:39 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ рассмотрит 3 марта вопрос о соответствии Основному закону взносов в фонд капремонта, на который ранее депутаты Госдумы от КПРФ и «Справедливой России» направили соответствующие жалобы, сообщают «Ведомости».

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Также в Конституционный суд поступили отзывы на жалобы депутатов — их подали различные министерства и ведомства России.

Напомним, ранее 20 февраля Генпрокуратура согласилась с позицией депутатов о том, что сборы за капитальный ремонт с собственников жилья на капитальный ремонт в других домах противоречат Конституции РФ.

Кроме того, в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий приостановку уплаты взносов на капремонт сроком на пять лет. По мнению депутатов, необходим коренной пересмотр всего механизма капитального ремонта и разработка «принципиально новой, работающей модели системы капитального ремонта в РФ».