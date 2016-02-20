Вашингтон, 20 февраля, 2016, 14:52 — ИА Регнум. Из-за затяжного спада цен на нефть в США сократили число буровых установок до минимума более чем за последние шесть лет. Об этом сегодня, 19 февраля, сообщает Financial Times со ссылкой на данные компании Baker Hughes, которая специализируется на нефтяном сервисе.

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По информации компании, общее количество буровых установок сократилось до 413, так как 26 приостановили работу за последнее время. Установки замораживали на протяжении последних девяти недель подряд. Важно отметить, что последний раз в США наблюдался такой уровень работающих бурильных установок в 2009 году в декабре. Это притом, что в еще два года назад количество американских буровых установок стало рекордным: 1609 штук.

Напомним, недавно управление энергетической информации министерства энергетики США опубликовало отчет, в документе сообщается, что запасы американской нефти в связи с резким увеличением импорта выросли до недельного максимума. Таким образом, масштабное сокращение числа буровых установок в стране является прямым подтверждением этих данных.

США на протяжении всего 2015 года стали сокращать количество работающих нефтяных буровых установок. В начале апреля минувшего года на территории страны их было еще 760 штук, однако уже к 17 апреля их количество сократилось на 26 штук. Тогда Число буровых установок, включая газовые, упало на 34 до 954.

Что касается буровых установок, то за год их общее количество упало в 3 раза до 467 шт. Председатель правления и гендиректор крупнейшей нефтесервисной компании в мире Schlumberger Ltd Паал Кибсгард заявил, что сокращения происходят из-за падения цен на нефть.

К чему может привести резкое сокращение? Согласно расчетам Энергетической администрации США, к ноябрю 2016 года в США добыча нефти сократится до 8,5 млн баррелей в день, а в декабре добыча за сутки составит 9,2 млн баррелей. Такой прогноз экспертов Reuters опубликовало в начале февраля этого года.

Тем временем Wood Mackenzie, специализирующаяся на энергетическом секторе, сообщает, что если на нефтегазовом рынке будет дефицит, то рост цен все равно не будет сразу же спасен. Дело в том, что при низких ценах на нефть компании, который занимаются добычей продукта, «прожигают» свои запасы, в то же время долги растут. Поэтому когда рынок будет восстановлен, первым делом нефтяники будут погашать долги, потом — пополнять резервуары, и, лишь когда наладят дела, будут планировать новые капитальные затраты. Так, по мнению Wood Mackenzie, создастся ситуация, в которой рост цен на нефтегазовом рынке получит дополнительный стимул.

Напомним, что в октябре 2015 года глава «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что 25 американских компаний, которые занимаются добычей сланцевой нефти, задолжали своим кредиторам $150 млрд. По словам Сечина, рентабельность сланцевой нефти составляет $85−98 за баррель. Так, низкие котировки способствуют снижению инвестиций в новые проекты, также нефтяные компании вынуждены замораживать свои буровые скважины из-за низкой рентабельности.

В свою очередь, у «Роснефти» дела обстоят не так плохо. В 2015 году, заявил глава госкомпании, она снизила объем задолженности в два раза. Долг компании к конце сентября составил $27,2 млрд, к завершению года планировалось покрыть еще $10,9 млрд долга.