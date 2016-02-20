Тифарити, 20 февраля, 2016, 14:20 — ИА Регнум. Специальный посланник ООН Кристофер Росс посетил Западную Сахару в рамках своего африканского турне, где встретился с властями Сахарской Африканской Демократической Республики (САДР). Об этом сообщает агентство Sahara Press Service.

nzz.ch Лагерь беженцев в Западной Сахаре

«Визит проходит в рамках подготовки доклада Совета безопасности ООН по вопросу о западной Сахаре, который коснется ситуации в Алжире, Марокко и Мавритании», — говорится в сообщении.

Представитель сахарской делегации на переговорах Хатри Аддух (Khatri Addouh) уточнил, что стороны обсудили детали предстоящего визит генерального секретаря ООН Пан Ги Муна в Западную Сахару, который запланирован на начало марта.

18 февраля Росс посетил лагеря беженцев, которые расположены на юге Алжира, близ города Тиндуф, около границы между Алжиром и САДР.

«Административно лагеря разделены на 4 вилайи (района), которые носят названия оккупированных западносахарских городов — Эль-Аюн, Смара, Дахла, Буждур и Ауссэрд. В Рабуни, административном центре лагерей, располагается штаб Фронта Полисарио, а также правительство самой САДР», — уточнили в московском представительстве Фронта Полисарио.

Народ Западной Сахары ведет борьбу за независимость с 1973 года, когда было образовано военно-политическое движение — Народный фронт за освобождение Сегиет-эль-Хамра и Рио-де-Оро (исп. Frente Popular de Liberación de Saguía el Hamra y Río de Oro; сокращ. — POLISARIO), сокращенно именуемое Фронтом Полисарио.

После двухлетней партизанской войны Испания разделила свою колонию между Марокко и Мавританией, отказав Фронту Полисарио в признании. 27 февраля 1976 года ополченцы провозгласили на освобожденных территориях Сахарскую Африканскую Демократическую Республику. С 1979 года ООН признаёт Фронт Полисарио в качестве легитимного представителя народа Западной Сахары. Мавритания признает САДР лишь в 1984 году.

В 1991 году Марокко заключает перемирие с САДР, по условиям которого обязывается провести в Западной Сахаре референдум по вопросу независимости. Однако это условие соглашения до сих пор не выполнено.