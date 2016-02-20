Красногорск, 20 февраля, 2016, 14:33 — ИА Регнум. 19 февраля в подмосковном Домодедово на нерегулируемом пешеходном переходе водитель квадроцикла сбил двухлетнюю девочку и ее бабушку. Женщина в тяжёлом состоянии была госпитализирована. Девочка погибла, сообщает «LifeNews».

oformi.net Квадроцикл

Отмечается, что бабушка с внучкой переходили проезжую часть не нарушая правил движения, неожиданно их сбил мужчина на квадроцикле.

Пострадавшая 76-летняя женщина в тяжёлом состоянии находится в местной больнице. Врачи диагностировали у неё травмы и многочисленные переломы. Девочка от полученных травм скончалась на месте.

На месте происшествия был задержан 32-летний житель области. По результатам экспертизы выяснилось, что мужчина был пьян. В крови водителя было обнаружено 0,77 промилле.

Подозреваемый задержан на несколько суток по 91 статье УК РФ. Одной из причин ДТП могла стать рассеянность водителя, а также превышение допустимой скорости на данном участке дороги.