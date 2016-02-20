Москва, 20 февраля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В отношении Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова начата внеплановая проверка в Росздравнадзоре, связанная с фактом того, что сотрудники станции, приехав на место ДТП, констатировали смерть еще живой пострадавшей. Соответствующее сообщение размещено 20 февраля на сайте Росздравнадзора.

doctor03.ru Команда скорой помощи

«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начал внеплановую проверку по факту некачественного оказания медицинской помощи пострадавшей в ДТП женщине», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, полицейский автомобиль «Форд» в ночь на 18 февраля сбил 36-летнюю женщину на 68-м километре МКАД. Медики приехавшей на место происшествия скорой констатировали смерть пострадавшей и накрыли ее полиэтиленом, оставив на земле. При погрузке пострадавшей в машину она стала подавать признаки жизни и была доставлена в реанимацию, где позже скончалась.

По сообщению пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, бригада медиков скорой помощи была в тот же день уволена за непрофессионализм.