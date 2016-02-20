Проверка ждет станцию скорой, чьи сотрудники ошибочно сочли женщину мертвой
Москва, 20 февраля, 2016, 13:55 — ИА Регнум. В отношении Станции скорой и неотложной медицинской помощи им. А. С. Пучкова начата внеплановая проверка в Росздравнадзоре, связанная с фактом того, что сотрудники станции, приехав на место ДТП, констатировали смерть еще живой пострадавшей. Соответствующее сообщение размещено 20 февраля на сайте Росздравнадзора.
«Территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области начал внеплановую проверку по факту некачественного оказания медицинской помощи пострадавшей в ДТП женщине», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, полицейский автомобиль «Форд» в ночь на 18 февраля сбил 36-летнюю женщину на 68-м километре МКАД. Медики приехавшей на место происшествия скорой констатировали смерть пострадавшей и накрыли ее полиэтиленом, оставив на земле. При погрузке пострадавшей в машину она стала подавать признаки жизни и была доставлена в реанимацию, где позже скончалась.
По сообщению пресс-службы департамента здравоохранения Москвы, бригада медиков скорой помощи была в тот же день уволена за непрофессионализм.