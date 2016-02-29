Лос-Анджелес, США, 29 февраля, 2016, 05:30 — ИА Регнум. «Оскар» за «Лучшую работа художника» получают художник-постановщик и декоратор фильма «Безумный Макс: Дорога ярости» Колин Гибсон и Лиза Томпсон. Прямая трансляция церемонии награждения ведётся из театра Долби в Лос-Анджелесе.

Цитата из к/ф «Безумный Макс: Дорога ярости». реж Джордж Миллер. 2015. Австралия, США В ожидании

Колин Гибсон известен художественной постановкой музыкальной комедии «Приключения Присциллы, королевы пустыни» 1994. В его фильмографии 15 кинокартин, в настоящее время занят в работе над американско-китайским фильмом «Великая стена» с Мэттом Дэймоном в главной роли.

Лиза Томпсон — декоратор более чем 30 кинокартин, в числе которых драмы «Несломленный» 2014 и «Братья-соперники» 2004. Известна также декорациями к военно-историческому мини-сериалу «Тихий океан» 2010.

На премию «Оскар» в номинации «Лучшая работа художника» были выдвинуты: