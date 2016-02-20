Москва, 20 февраля, 2016, 13:39 — ИА Регнум. Из представленного на рынке России модельного ряда Infiniti исключен гибридный вариант седана Q50, сообщает CarPark.

carrrsmag.com infiniti q50

Поставки этой модификации на российский рынок прекращены и их возобновление не входит в планы производителя. Гибрид Infiniti Q50 оснащался силовой установкой, сочетающей 3,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 306 л.с. с синхронным электромотором на 68 л.с. в исключительно полноприводном варианте. Стоил такой автомобиль от 2,7 миллионов рублей.

Причиной такого решения послужило отсутствие интереса покупателей к «экологичной» версии автомобиля.

На авторынке России теперь остался лишь Infiniti Q50 с бензиновым турбомотором мощностью 211 л.с., автоматической КПП и задним приводом с гораздо более скромным цеником в 1,8 млн рублей. Производитель обещает осенью 2016 года выпустить в продажу седан, оснащенный новейшим двигателем с двойным турбонаддувом мощностью 405 л.с. Он будет называться Infiniti Q50 Red Sport 400.

В последнее время многие производители автомашин отказались поставлять гибридные версии на рынок России. Lexus, Audi, Volkswagen и Volvo прекратили поставки в Россию своих гибридов.