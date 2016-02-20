Вашингтон, 20 февраля, 2016, 13:35 — ИА Регнум. Под поверхностью Харона, одной из лун Плутона, вероятно, существовал океан, который, замерзнув, привел к тому, что поверхность планеты стала испещрена глубокими впадинами, сообщает France 24.

light-science.ru Луна Плутона

К такому предположению ученых НАСА подтолкнули снимки с космического аппарата «Новые горизонты» (New Horizons), сделанные в июле 2015 года, когда аппарат пролетел от луны Плутона на расстоянии 78,7 тыс. км.

На подробном изображении планеты видны тектонические разломы, которые распложены на экваторе планетойда. По словам экспертов, эти разломы простираются по меньшей мере на 1,8 тыс. км в длину, а в глубину уходят до 7,5 км. Для сравнения, длина Большого каньона в штате Колорадо (США) составляет 446 км, а глубина 1,6 км. Обнаруженные на луне Плутона разломы считаются самыми длинными в Солнечной системе.

Ученые предполагают, что на начальных этап существования спутника Плутона вода, которая сейчас представляет собой слой льда, находилась в жидком состоянии, согреваемая распадом радиоактивных элементов, а также собственным теплом, образованным при формировании космического тела.

Благодаря таким условиям существует вероятность, что в прошлом тепла было достаточно, чтобы вода под поверхностью планеты оставалась в жидком состоянии. При охлаждении крощечной планеты эта вода должна была расшириться, в результате чего и образовались глубокие впадины, испещряющие поверхность Луны.

Напомним, 14 июля космический зонд «Новые горизонты» на скорости около 14 км/сек. приблизился к карликовой планете Плутон на минимальное расстояние в 12,5 тыс. километров.