Ярославль, 20 февраля, 2016, 13:33 — ИА Регнум.

В Ярославле пройдет благотворительный онлайн-аукцион в пользу пострадавших от взрыва в жилом доме 16 февраля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в ярославском отделении «Российского фонда милосердия и здоровья», который собирает пожертвования в пользу пострадавших. Идею благотворительного аукциона предложили волонтеры фонда, такая схема несколько раз применялась для различных благотворительных акций и хорошо зарекомендовала себя. Аукцион начнется 29 февраля.

ИА REGNUM Ярославцы несут цветы и игрушки на место трагедии

«Идея проста: любой желающий смог предоставить в дар на благотворительный аукцион свои вещи или услуги для продажи с целью помощи пострадавшим. Все вещи — новые, либо в идеальном состоянии. В основном это фирменная одежда, украшения, аксессуары, косметика и сладости, а также различные услуги. Все лоты будут размещены на платформе одной из социальных сетей — Инстаграм с 23 по 28 февраля. За это время все желающие смогут ознакомиться с лотами и выбрать понравившийся, предложив любую удобную сумму (выше стартовой). Никаких установленных порогов в размерах и голосовании не будет. Каждый лот будет выкуплен тем участником, чья сумма предложения о покупке окажется большей. Вырученная сумма за каждую покупку будет направлена в Фонд милосердия и здоровья», — сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ярославском отделении «Российского фонда милосердия и здоровья».

Инициаторы акции говорят о том, что альтернативные способы помощи не только дадут возможность выручить материальные средства нуждающимся, но и сформируют культуру благотворительности, милосердия и взаимопомощи среди жителей Ярославля. В настоящий момент отделением фонда собрано 750 тыс. рублей.