Мурманск, 20 февраля, 2016, 13:23 — ИА Регнум. Интернет-торговля упрощает поиск и покупку лекарственных средств, однако не всегда является безопасным способом приобретения необходимых товаров. Такое мнение высказала корреспонденту ИА REGNUM депутат Мурманской областной думы, член комитета по охране здоровья, санитарный врач Наталья Лещинская.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Кот в мешке

«Безусловно, использование интернет-магазинов и интернет-продаж — это современный и очень удобный способ приобретения товаров, но он не может гарантировать качество приобретаемого, — считает Лещинская. — И если есть товары, которые мы можем оценить при получении, то, приобретая с помощью интернета лекарство или биологическую добавку, мы рискуем получить товар, который может нанести непоправимый вред здоровью».

Во-первых, нет гарантии, что он изготовлен по строгой рецептуре и что соответствует описанию на упаковке, отмечает депутат.

«Также неизвестно, в каких условиях он изготавливался, хранился, транспортировался, — продолжила Лещинская. — Мы покупаем кота в мешке. И в лучшем случае он будет просто «пустышкой», которая хотя бы не нанесет вред организму человека».

По словам мурманского депутата, люди всегда ждут эффекта от применения того или иного препарата, но далеко не все задумываются о том, что приобретать лекарства в интернете крайне небезопасно.

«Пользователи интернета в своём большинстве — это дети и подростки, которые становятся ценными покупателями, это уже к теме препаратов, содержащих анаболики. Сейчас среди молодёжи очень популярна «культура тела», молодые люди с большим вниманием относятся к информации о всевозможных препаратах, которые в одночасье делают тело спортивным и мускулистым. Но эти препараты — прямая угроза их здоровью, более того, в силу своего возраста они могут не осознавать последствия приёма этих препаратов», — отметила Лещинская.

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, депутат Госдумы Салия Мурзабаева («Единая Россия») внесла в нижнюю палату парламента законопроект о запрете аптекам осуществлять продажу лекарственных препаратов дистанционным способом, в том числе по интернету. Одновременно предлагается запретить рекламу продажи дистанционным способом не только лекарственных препаратов с анаболическими стероидами — подобная норма уже имеется в законе о рекламе, но и иных веществ, не являющихся лекарственными препаратами, но содержащих в своем составе анаболические стероиды.