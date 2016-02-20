Калуга, 20 февраля, 2016, 13:18 — ИА Регнум. Сегодня, 20 февраля, в преддверии Дня защитника Отечества, в Калуге глава городского самоуправления Александр Иванов принял участие в митинге на площади Победы.

Фото пресс-службы городской Думы Калуги

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской Думы Калуги, в митинге также приняли участие губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, председатель Законодательного собрания области Николай Любимов, руководители подразделений городской управы, представители общественных, молодёжных и ветеранских организаций. Собравшиеся почтили память павших защитников Отечества и возложили венки и цветы к Вечному огню.

«23 февраля это праздник всех, кто верой и правдой служил и служит России. Это праздник не только тех, кто с оружием в руках защищает нашу страну, но и тех, кто своим трудом способствует развитию и укреплению России, превращению её в великую державу. Особые слова глубокого уважения, признательности и благодарности хочется высказать в адрес наших ветеранов. Приятно отметить, что, несмотря на преклонный возраст, многие из вас по-прежнему в строю. Ответственность, принципиальность, твердая гражданская позиция не позволяют Вам и сегодня оставаться в стороне от общественных дел, помогают принимать самое активное участие в ветеранском движении. Спасибо вам за выдержку, твердость духа, мужество и созидательный труд», — сказал глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов: .