Калуга, 20 февраля, 2016, 13:10 — ИА Регнум. Губернатор Калужской области Анатолий Артамонов 19 февраля в Берлине принял участие в конференции «Растущий рынок. Средний бизнес. Модернизация», посвященной улучшению инвестиционного имиджа России в Германии. Открыли встречу выступления Министра экономического развития Российской Федерации Алексея Улюкаева и статс-секретаря Министерства экономики и энергетики Германии Маттиаса Махнига.

lenagold.ru Инвестиции

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. Анатолий Артамонов стал участником дискуссии «Предпринимательский успех по все времена». Обращаясь к представителям органов власти и бизнес-структур Германии, Артамонов поделился актуальной информацией об инвестиционных возможностях Калужской области.

Калужский губернатор напомнил собравшимся, что возглавляемый им регион и Федеративную Республику Германия связывает многолетнее сотрудничество во многих сферах.

«По объему иностранных инвестиций в экономику области ваша страна занимает первое место среди зарубежных партнеров региона. Доля внешнеторгового оборота Калужской области с ФРГ сегодня составляет около 24%», — подчеркнул Анатолий Артамонов. С 2007 года немецкие компании инвестировали в развитие своих производств на территории области 2 млрд. евро. В регионе стабильно работают 20 немецких компаний, создано около 10 российско-германских предприятий — в совокупности это семь с половиной тысяч рабочих мест.

Губернатор обратил особое внимание на то, что немецкие партнеры первыми смогли оценить комфортность калужского инвестиционного климата. Средства немецких инвесторов эффективно работают в автомобильной промышленности региона, фармацевтической сфере, в сельском хозяйстве, логистике.

«Первые в России современные мультимодальные транспортно-логистические комплексы — грузовые деревни (Фрейт Вилладж) созданы в области в партнерстве с Ассоциацией грузовых деревень Германии. Первый международный рейс открытого в прошлом году аэропорта «Калуга» прибыл из Германии», — заметил Анатолий Артамонов. Он пригласил потенциальных инвесторов посетить Калужскую область и познакомиться с ее экономическими возможностями. «Мы будем рады новым российско-германским проектам и окажем всестороннюю поддержку в их реализации», — резюмировал губернатор.

В этот же день в Торговом представительстве Российской Федерации в ФРГ глава региона провел ряд деловых встреч. По итогам переговоров с исполнительным директором деревоперерабатывающего холдинга «Кроношпан» доктором Вольфгангом Сейфертом подписано заявление о намерениях между правительством Калужской области и компанией «Кроношпан ГмбХ». Стороны договорились о реализации инвестиционного проекта по строительству в Калужской области предприятия по производству древесноволокнистых плит. На встрече с представителями другой немецкой компании обсуждались перспективы размещения на территории региона завода модульного домостроения.