Барнаул, 20 февраля, 2016, 12:58 — ИА Регнум.

Мужчины в Барнауле рады работать за 27 тыс. руб.

ГТРК «Алтай» Вишня со вкусом черемухи

Предел мечтаний барнаульца — работа за 27 тыс. рублей. Такой вывод был сделан агентством HeadHunter по итогам исследования зарплатных запросов и приоритетных рабочих направлений мужчин, проживающих в Сибирском федеральном округе. Газета «Алтайская правда» 20 февраля приводит также данные о том, что, в отличие от Барнаула, в других городах мужчины ценят себя выше: новосибирцы, красноярцы, томичи и иркутяне готовы работать за 35 тысяч рублей, а жители Омска и Улан-Удэ — за 30 тысяч рублей.

Сферы, в которых хотят работать сибиряки, преимущественно те же, что и у барнаульцев: продажи, менеджмент, производство.

Средняя зарплата в Алтайском крае — 20 082 руб.

Средняя зарплата в Алтайском крае выросла на 3,2% и составила 20 082 рубля, — такие данные 19 февраля приводит ИД «Алтапресс» со ссылкой на специалистов Алтайкрайстата.

«Меньше всего получают работники сферы «Гостиницы и рестораны» — 11 721 рубль, «Производство резиновых и пластиковых изделий» — 12 540 рублей, в этом секторе по сравнению с аналогичным периодом прошлого года зарплата снизилась на рекордные 15,2%. В большинстве сфер зарплата выросла на 2−10%. В 1,6 раза больше стали получать работники в сфере рыболовства и рыбоводства — сейчас она составляет 16 899 рублей. Рекорд по росту наблюдается в текстильном и швейном производстве — 39,3% — сейчас средняя зарплата здесь составляет 14 089 рублей», — передает ИД «Алтапресс».

Алтайский край сотрудничает с ООН

Алтайский край — единственный регион в стране, который напрямую работает по гуманитарным программам ООН, рассказал 18 февраля Александр Карлин во время расширенной пресс-конференции, состоявшейся после его отчёта перед депутатами Заксобрания о деятельности администрации края в 2015 году. Об этом 19 февраля сообщает газета «Аргументы и факты» («АиФ»).

«Мы на договорной основе со структурами ООН поставляем продовольствие — муку, крупы, сахар, макароны. То есть государство наше не тратит валюту, внося её в гуманитарные фонды, а мы поставляем в счёт доли России продовольствие, оно пересчитывается по соответствующим ценам и идёт в зачёт РФ», — приводит «АиФ» слова губернатора.

По словам главы региона, сейчас «наши люди очень плотно работают», чтоб на упаковке наших продуктов было указание на товарный знак алтайских производителей. Вопрос, признал он, непростой, ибо ООН «трепетно» относится к рекламе, ибо в принципе за рубежом она стоит очень дорого, но он уверен, что его удастся решить, — пишет «АиФ».

Алтай импортозаместительный

Алтайский край возглавил топ регионов по результатам реализации стратегии импортозамещения в 2015 году. Об этом 20 февраля сообщает «Алтайская правда». На втором месте находится Башкирия, третью позицию занимает Белгородская область. Также среди лидеров — Воронежская, Иркутская и Калужская области, Краснодарский край, Москва, Ростовская область, Санкт-Петербург и Татарстан.

Рейтинг регионов-лидеров составил аналитический центр «Клуб регионов» на основе материалов федеральных ведомств, таких как Минэкономразвития, Минсельхоз, Минпромторг, а также на основе данных Росстата.

Как отмечают авторы исследования, которых цитирует «Алтайская правда», Алтайский край достиг заметных успехов в продовольственном импортозамещении. Местные промышленные предприятия внесли предложения по включению своих производственных планов в отраслевые программы импортозамещения (84 позиции по семи отраслям промышленности). В Межведомственную комиссию Минэкономразвития России направлен перечень из 21 инвестиционного проекта общей стоимостью свыше 55,6 млрд рублей.

Субсидии для московских туристов

Московским туристам будут компенсировать перелеты на Алтай: об инициативе властей Алтайского края 19 февраля сообщает программа «Вести-Алтай» со ссылкой на зам. начальника Главстроя Дмитрия Коровина.

«Обычно до 70% стоимости путевки на Алтай составляет транспортная услуга. Человеку будет компенсироваться именно перелет. Пока точного механизма этой компенсации нет, но от нас заявка на субсидию по Москве уже ушла», — пояснил чиновник.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в 2015 году некоторые крупные федеральные туристические операторы включили Алтайский край в систему продаж. Однако, специалисты опасались, что из-за высокой стоимости перелета путевки не будут пользоваться спросом.

«Некоторые рейсы будут субсидироваться из Барнаула. В частности, жители края смогут приобрести авиабилеты до Томска по сниженной цене. Этот рейс был запущен в прошлом году. Также за счет субсидий планируется открыть рейс из краевой столицы до Иркутска», — поясняют «Вести-Алтай».

Праймериз алтайских единороссов

Алтайские единороссы зарегистрировали первых кандидатов для участия в предварительном голосовании. Об этом 19 февраля пишет ИА «ПолитСибРу» с заседания оргкомитета.

По данным информагентства, регистрацию прошли четыре человека — депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев, депутат Алтайского Заксобрания Виктор Зобнев, заместитель руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии Единой России» Ксения Попова, член Молодежного парламента Алтайского края Александр Шаринский. Они предоставили в комиссию полный пакет документов.

Как рассказали «ПолитСибру» в оргкомитете, два кандидата выдвинулись по Бийскому округу — это Александр Прокопьев и Владимир Шаринский, Ксения Попова заявилась на Славгородский округ, а Виктор Зобнев на Рубцовский.

Новое аварийное жилье в Бийске

Газета «Бийский рабочий» («БР») 16 февраля информирует о визите в наукоград московских чиновников. Сергей Степашин, председатель наблюдательного совета Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и Константин Цицин, генеральный директор этого фонда, побывали в домах на улице Спекова, где получили квартиры участники программы по переселению из аварийного жилья.

Представители фонда напомнили, что 26 октября 2015 года эти дома планировалось снять с контроля. В адрес фонда поступило соответствующее письмо, что работы по устранению дефектов в домах на улице Спекова считаются оконченными, однако реальные проблемы и прикованное к домам внимание общественников и СМИ не позволили это сделать. А потому представители фонда попросили местных чиновников еще раз подробно рассказать о том, какие шаги и когда будут сделаны для устранения недостатков строительства.

Имя застройщика — «Новолит» в фонде известно хорошо, как пояснили московские чиновники, эта компания оставила «хвост» по всему Сибирскому федеральному округу. «Чиновники на местах не отрицают: проблемы в новостройках есть, но все они решаемы», — информирует «БР».

В соответствии с графиком осталось провести лишь работы по восстановлению огнезащиты конструкции лестничных клеток, которую, по словам участников совещания, кто-то постоянно отрывает. Сделать это планируется до 1 сентября, так как проводить такие работы можно только в теплый период. Не обошли участники совещания и вопрос превышения уровней фенола и формальдегида — частый повод для жалоб жителей.

Чиновники уверены: вины строителей в этом нет, тем более что показатели в одной и той же квартире могу меняться в течение дня. Во время очередного замера в двух квартирах все показатели соответствовали нормам, в пяти наблюдалось превышение. Источником формальдегида решили признать мебель, которую жители почему-то отказались выносить на улицу перед проведением исследования, или элементы чистовой отделки — ДСП, лаки, краски, добавки и дезинфицирующие средства, которые жители под роспись также отказались снимать. Напомнили участники совещания, что те же вещества могут быть и в алкоголе или ароматических свечах, а также выделяться при приготовлении еды — может, в этом причина? Вопрос остается пока без ответа. В любом случае чиновники уверены, что после ремонта приточно-вытяжной вентиляции таких проблем больше не будет, — информирует «Бийский рабочий».

Мост за 180 миллионов рублей

Мост за 180 миллионов рублей появится на участке автодороги Маралиха — Куйбышево — Чинета — Генералка в Алтайском крае. Он разработан с учетом возможного повторения паводка, — передают 19 февраля журналисты телепроекта «Наши новости».

Сейчас уже начали вбивать сваи, а для проезда тяжелой спецтехники подготовлена ледовая переправа через Чумыш, — передают корреспонденты со ссылкой на пресс-службу Главстроя. Срок сдачи нового объекта запланирован на осень 2017 года.

Салом по мусалам

Барнаулец Алексей Хоменко пожаловался в краевое Управление федеральной антимонопольной службы на рекламу одного из барнаульских фитнес-клубов со слоганом «Было — сало». Он считает, что это выражение оскорбляет полных людей и сравнивает их с животными. Об этой истории 17 февраля рассказывает ИА «Банкфакс».

«Сало — подкожный жир семейства «свиньи». Применительно к людям этот термин не используется. Таким образом, «Магис-спорт» сравнивает с животными, оскорбляет и насмехается над людьми с избыточной массой тела или ожирением, что является медицинским термином и признанным заболеванием», — полагает барнаулец.

ИА «Банкфакс» также напоминает, что попытки бороться с рекламой фитнес-клуба Алексей Хоменко предпринимал и ранее. В августе 2015 года клуб использовал рекламный слоган «Покупаем летний жир». Он попытался поспорить с администраторами сообщества клуба «ВКонтакте», указывая на дискриминацию. По его мнению, слоган означает, что «тот, кто толще и жирнее, платит меньше», а «кто следит за собой и не позволяет разожраться летом, платит больше», написал он под постом в соцсети. Его претензии тогда встретили непонимание со стороны модераторов.

Флюорограф под снегом

Корреспонденты программы «Вести-Алтай» сегодня, 20 февраля, узнали о дальнейшей судьбе передвижного флюорографа, найденного под снегом на территории усадьбы водителя заринской ЦРБ.

Как пояснил новый главврач горбольницы Заринска Алексей Бракоренко, флюорограф активно работал в районе 7 лет, с 2006 по 2013 год. После чего установка исчерпала свой ресурс, — судя по заключению экспертов.

«И уже в таком состоянии флюорограф попал в частную усадьбу. Сейчас решение о дальнейшей эксплуатации может принять только завод-изготовитель. Известно, что даже вышедший из строя флюорограф является источником ионизирующего излучения. Пока его доставили на охраняемую стоянку городской больницы», — поясняют алтайские тележурналисты.

Корреспондентам программы «Вести-Алтай» удалось также узнать, что из 10 передвижных флюорографов, поступивших в край, в работе на сегодняшний день остаются 5, еще 5 списаны — сообщают в крайздраве. Что касается Заринска, с утратой мобильной установки город не остался без необходимого медицинского обследования. В больнице продолжает работать стационарный цифровой комплекс.

Вишня со вкусом черемухи

Новый сорт морозоустойчивой вишни с уникальным витаминным составом и вкусом черёмухи разработали ученые НИИ садоводства Сибири имени Лисавенко. Проект вошел в число победителей конкурса инноваций в Сколково, — сообщает 19 февраля программа «Вести-Алтай».

Черемуховый аромат и вкус появились благодаря тому, что ученые скрестили дикую степную вишню и черемуху Маака. А еще у нового сорта оказалось повышенное содержание витаминов. «Можно говорить об антиоксидантной, укрепляет капилляры, противовоспалительная, витамин РР активного действия», — пояснила старший научный сотрудник, доцент лаборатории биотехнологии и цитологии НИИ садоводства Сибири имени М. А. Лисавенко Инесса Ершова.

Проект по созданию этой необычной вишни был единственным в сфере садоводства из той сотни, что попала на конкурс, который проводили в Сколково. В итоге работа в пятерке финалистов.

В институте садоводства Сибири продолжают создавать новые сорта. И уже скоро в садах жителей Алтайского края и России появится один совершенно необычный — вишнево-черемуховый, — информируют «Вести-Алтай».