Калуга, 20 февраля, 2016, 12:57 — ИА Регнум. Занимательная ситуация начала складываться в Калуге вокруг общественной приемной политической партии «Справедливая Россия».

Фото Виктора Комиссарова

Как сообщил 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM руководитель аппарата калужского регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» Виктор Комиссаров, после того как было объявлен сбор подписей под кличем «Делай или уходи» за отставку правительства Дмитрия Медведева калужским «эсерам» последовало предложение от собственника срочно освободить помещение в Народном доме областного центра и срочно расторгнуть договор аренды.

Между тем, по словам Комиссарова, калужская общественная приемная партии расположена в Народном доме и «эсэры» уже несколько лет, исправно оплачивают арендную плату и коммунальные платежи. Почему же именно сейчас возникли вопросы к партийцам, арендодатель в лице ГП «Регион» толком объяснить не смог.

По словам, Комиссарова, приемная «Справедливой России» в Калуге расположена практически дверь в дверь с общественной приемной премьер-министра РФ Дмитрия Медведева и местного отделения партии «Единая Россия».

«Уже через неделю после начала сбора подписей под требованиями к Дмитрию Медведеву немедленно приостановить взимание платежей по статье «на капитальный ремонт», безоговорочной отмены транспортного налога и освобождения от уплаты земельного налога собственников участков до 8 соток, было собрано около трех тысяч подписей калужан. И вот, когда чиновники увидели, что к эсерам пошел поток озабоченных горожан, в то время когда их приемная пустует, то они забили тревогу. У дверей эсэровской приемной появились некие люди, которые производили видео и фотосъемку калужан, которые охотно подписывались под призывом «Делай или уходи», — рассказал Комиссаров.

Тем временем в конце марта 2016 года планируется приезд в Калугу лидера «СР» Сергея Миронова, который будет открывать новую общественную приемную партии, и если калужские власти закроют старую приемную в Народном доме, то сложившиеся обстоятельства будут решаться уже на федеральном уровне.