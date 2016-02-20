Ярославль, 20 февраля, 2016, 12:49 — ИА Регнум. Рыбинский городской суд отменил решение Волжской территориальной избирательной об отказе в регистрации кандидату на пост мэра города от партии «Родина» Владимиру Денисову. Такое решение вынесено судом сегодня, 20 февраля.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, избирком отказал в регистрации Денисову на основании того, что тот якобы не прекратил членство в «Единой России», из которой он вышел после проигранных внутрипартийных праймериз. Денисов написал заявление о выходе из партии 2 февраля, а 4 февраля сдал документы как кандидат от партии «Родина».

Суд выяснял, с какого момента прекратилось членство в партии экс-единоросса. В итоге суд решил, что оформленное должным образом заявление Денисова явилось достаточно веским основанием для выхода его из партии.

Теперь избирательная комиссия обязана будет зарегистрировать Денисова в качестве кандидата на пост мэра Рыбинска. Выборы главы второго по величине города Ярославской области состоятся 20 марта.