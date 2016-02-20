Москва, 20 февраля, 2016, 12:42 — ИА Регнум. Намерение евродепутатов устроить голодовку в поддержку украинской лётчицы Надежды Савченко, являющейся подозреваемой в пособничестве в убийстве российских журналистов, является «запредельным лицемерием». Об этом 20 февраля на своей странице в Facebook написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Цитата из к/ф «Собачье сердце». реж Владимир Бортко. 1988. СССР Хоровое пение

«Какое же запредельное лицемерие! Сначала незаконно заочно избрали Надежду Савченко в депутаты, включили в состав делегации, а потом устроили политический балаган, перешедший в инсценировку голодовки. Осталось освоить хоровое пение в подъездах Европарламента. Конечно, политический лоббизм никто не отменял. Но ведь нельзя же решение серьёзных вопросов превращать в «швондеровщину», — написала Захарова.

Она призвала представителей европейского парламента «не обезьянничать»: «Если евродепутаты настолько уверены в невиновности Надежды Савченко, то логично было не обезьянничать, а заниматься стимулированием расследования и поиска убийц российских журналистов. О том, что им безразлична судьба и журналистов, и самой Надежды Савченко, говорит отсутствие какой-либо поддержки или хотя бы внимания к расследованию убийства представителей СМИ».

Захарова напомнила, что российских журналистов убили во время осуществления ими своих прямых рабочих обязанностей — журналистской деятельности: «Нет Корнелюка и Волошина, с точки зрения евродепутатов. Нет, и не было. А ведь их убили не во время туристической поездки — они занимались непосредственно журналистской деятельностью».

Ранее стало известно, что депутаты парламентов 22 стран — членов Совета Европы планируют провести голодовку в поддержку украинской лётчицы Надежды Савченко, задержанной по подозрению в соучастии в убийстве российских журналистов Игоря Корнелюка и Антона Волошина.