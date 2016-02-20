Москва, 20 февраля, 2016, 12:13 — ИА Регнум. В столичных парках 23 февраля будут организованы экскурсии, мастер-классы по боевым искусствам, фестивали и хоккейные матчи, заявили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Мосгорпарка.

Дарья Антонова ИА REGNUM Российские солдаты на Красной площади

В ведомстве уточнили, что праздничные мероприятия для москвичей подготовлены в 13 парках и усадьбах города. «В парке «Сокольники» состоится ежегодный фестиваль необычных саней «Battle Сани», в парке «Кузьминки» можно будет пострелять из лазерной винтовки, а в Перовском заняться фитнесом на свежем воздухе под руководством инструкторов», — отметили в пресс-службе.

Специальную программу подготовили и в столичных музеях, в которых пройдут выставки, кинопоказы и концерты. Центральные военные музеи проведут уроки мужества с участием ветеранов Великой Отечественной войны, заявили в управлении культуры Минобороны России.

А также в городе определено 15 мест для запуска салюта в День защитника Отечества. Так, по сообщению портала правительства Москвы, в 21:00 в каждой точке будут даны по 30 залпов с интервалом в 20 секунд. Кроме того, специально для мужчин по громкой связи московского метро прозвучат известные стихи и песни.

Напомним, как заявил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, с 21 по 23 февраля водители смогут бесплатно парковаться на городских стоянках.