Калуга, 20 февраля, 2016, 11:04 — ИА Регнум. Сотрудник Государственного научного центра России Обнинского научно-производственного предприятия «Технология» им. А .Г. Ромашина» доктор технических наук Дмитрий Харитонов удостоен почетного звания лауреата Всероссийского конкурса «Инженер года — 2015».

Фото пресс-службы ОНПП «Технология»

Как сообщили 20 февраля корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе предприятия, Дмитрий Харитонов стал лауреатом Всероссийского конкурса «Инженер года» в номинации «Керамическое производство» по версии «Профессиональные инженеры».

Жюри конкурса высоко оценило не только научную, но и производственную деятельность номинанта. Начав работать на ОНПП «Технология» в 2000 году, Харитонов, еще будучи студентом, прошел путь от техника до руководителя одного из основных производственных подразделений. При его непосредственном участии в подразделении внедрены принципы бережливого производства, что позволило практически в 2,5 раза увеличить количество выпускаемой продукции.

Сегодня в активе молодого талантливого учёного и администратора — более полусотни патентов, свыше ста публикаций, а результаты его исследований представляются на конференциях различного уровня.

«Победа нашего сотрудника в конкурсе, ориентированном на выявление российской инженерной элиты, — это в том числе и успех всего предприятия. Именно такие профессионалы делают «Технологию» центром компетенций мирового уровня», — заявил генеральный директор ОНПП «Технология» Андрей Силкин.