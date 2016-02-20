Калуга, 20 февраля, 2016, 10:58 — ИА Регнум. На участившиеся случаи проявления коррупции при получении российского гражданства и иных процедурах, сопряженных с необходимостью регистрации на территории страны, обратил внимание заместитель губернатора Калужской области Юрий Кожевников, выступая 19 февраля в Калуге на расширенном заседании коллегии калужского регионального Управления Федеральной миграционной службы России, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

По его мнению, преодолеть эти негативные явления и повысить качество госуслуг в данной сфере позволит создание паспортно-визового сервиса ФМС России. Калужский замгубернатора также отметил ряд других проблем, с которыми в 2015 году столкнулись граждане при оформлении документов по прибытии в Калужскую область. Речь идет об искусственно создаваемых трудностях в процедуре записи на прием и подачи документов в УФМС, которые вынуждают людей обращаться к посредникам, ведущим незаконную деятельность.

По словам Юрий Кожевникова, в правительство области поступает значительное количество жалоб на «торговлю» от имени государственных органов региона квотами на разрешение на временное проживание (РВП), что является совершенно недопустимым. И здесь также необходимо принятие решительных действий в отношение посредников в вопросах оформления документов на право ведения трудовой деятельности. «Хотелось бы увидеть адекватную реакцию регионального Управления ФМС и предпринятые меры по контролю, выявлению и пресечению возможных схем злоупотребления», — сказал заместитель губернатора.

Между тем в докладе руководителя ведомства Михаила Москаленко отмечалось, что в последние годы на территории области прослеживается тенденция роста числа иностранных граждан и лиц без гражданства, поставленных на миграционный учёт. По этому показателю Калужский регион стабильно занимает третье место в ЦФО после Москвы и Московской области. Если в 2013 году количество постановок на миграционный учет превышало 147 тысяч, то по итогам 2015 года увеличилось почти до 200 тысяч. В минувшем году сотрудниками Управления оформлено 11 тысяч 736 разрешений на временное проживание (РВП). 8 тысяч человек получили российское гражданство.

Одним из приоритетных направлений работы УФМС является противодействие незаконной миграции, прежде всего, борьба с так называемыми резиновыми адресами. В течение прошлого года выявлено 712 подобных преступлений. Процедура административного выдворения за пределы страны применялась к 330 иностранным гражданам. Из 18 тысяч административных правонарушений почти 7 тысяч касаются нарушения режима пребывания.

Жителям и гостям области оказано свыше 805 тысяч государственных услуг в сфере миграции. За счет госпошлин в региональную казну поступило более 6,5 миллиона рублей. От налогов на доходы физических лиц, работающих по патентам, оформленным в УФМС России по Калужской области, в бюджет перечислено почти 612 миллионов рублей.

В настоящее время прорабатывается возможность передачи региональному многофункциональному центру и калужскому филиалу ФГУП «Паспортно-визовый сервис» полномочий по приему заявлений и материалов для оформления разрешительных документов, а также документов, удостоверяющих личность. Это позволит не только повысить качество услуг, но и снизить нагрузку на сотрудников миграционной службы.