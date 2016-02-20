Горно-Алтайск, 20 февраля, 2016, 10:32 — ИА Регнум. Депутаты Госсобрания Республики Алтай согласовали назначение 38-летней Марины Деминой заместителем председателя республиканского правительства. За это решение проголосовали 35 депутатов, двое были против, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Пресс-служба правительства Республики Алтай Вице-премьер Республики Алтай Марина Демина

Перед голосованием у депутатов была возможность задать вопросы главе региона и самой Деминой, однако парламентарии возможностью не воспользовались.

После голосования глава республики Александр Бердников заявил, что Демина станет «достойным членом нашей команды» и будет непосредственно курировать работу постоянного представительства Республики Алтай в Москве.

Как пишут местные средства массовой информации, решение Бердникова назначить своим заместителем бывшую сотрудницу санкт-петербургской прокуратуры вызвало большое удивление среди местных политиков и общественных деятелей, поскольку раньше о ней в регионе никто не слышал. В этой связи в кулуарах ходит множество версий о мотивах этого назначения. Сам глава, выступая на одном заседаниях парламентских комитетов, говорил, что «у нее есть способности, опыт работы, взаимоотношения со многими руководителями, которые способны защищать и отстаивать интересы по социально-экономическому развитию нашей республики, коммуникабельность, интеллигентность, высокая работоспособность».

Марина Демина родилась 21 декабря 1978 года в Санкт-Петербурге. В 2003 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет, юрист. После окончания вуза и до 2004 года работала помощником прокурора Московского района Санкт-Петербурга; с 2004 по 2006 годы — старшим помощником прокурора Кировского района Санкт-Петербурга. С 2006 по 2009 годы — начальник юридического отдела компании «Никос», с 2009 по 2012 года — генеральный директор ОАО «РМК». С апреля по июль 2012 года — помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со средствами массовой информации, с июля 2012 до 2016 года — старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ. Замужем, воспитывает троих детей.