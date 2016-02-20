Степанакерт, 20 февраля, 2016, 10:17 — ИА Регнум. 20 февраля президент Нагорно-Карабахской Республики Бако Саакян направил поздравительное послание в связи с Днем возрождения Арцаха (Нагорного Карабаха). Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу президента НКР.

Спутник Бако Саакян

В послании говорится:

«Дорогие соотечественники!

От имени властей Республики Арцах и от себя лично сердечно поздравляю вас с одним из наших важнейших государственных праздников — Днем возрождения Арцаха!

28 лет назад Арцах действительно возродился, возродились его свободолюбивая душа, армянский дух и вера в собственные силы и светлое будущее. Это была борьба, основанная на правовых, нравственных и общечеловеческих ценностях. Это было общенациональное движение, которое на этот раз объединило вокруг себя весь армянский народ в разных уголках земли, консолидировало и сплотило вокруг одной единственной идеи — жить свободно и независимо на исторической земле. Это законное право каждой нации, и свое право мы отстояли ценой собственной крови.

Сегодня дело активистов 1988-го года продолжает молодое поколение. Tе, кто родились и выросли уже в Республике Арцах и высоко несут великую честь быть ее гражданами. Они хорошо усвоили урок своих героических дедов и отцов по самоотверженному служению стране и родному народу и готовы сделать все возможное для

развития и усиления Арцаха, укрепления его обороноспособности и обеспечения безопасности. Так было и так будет всегда.

Дорогие арцахцы!

Еще раз поздравляю всех нас со знаменательным праздником и желаю мира, крепкого здоровья, счастья и благополучия каждому гражданину и каждой семье Арцаха!».