Красногорск, 20 февраля, 2016, 10:29 — ИА Регнум. Праздничные тарифы будут действовать на платном участке трассы М-11 в Подмосковье (Москва — Солнечногорск) с 20 по 23 февраля и с 6 по 8 марта, сообщается на сайте Северо-Западной концессионной компании.

ds.mos.ru Трасса М-11

Так, 20 февраля с 6:00 до 22:00 будет действовать тариф, применяемый в будние дни в аналогичное время, 21 февраля с 6:00 до 22:00 — тариф, применяемый в субботу. В понедельник, 22 февраля, а также 6 и 7 марта с 6:00 до 22:00 будет применяться тариф, применяемый в воскресенье с 6:00 до 14:00.

Кроме того, 23 февраля и 8 марта с 6:00 до 22:00 водители смогут проехать по тарифу, применяемому в воскресенье в аналогичное время.

Напомним, платный режим проезда по участку трассы М-11 (с 15 по 58 километр) действует с 23 ноября 2015 года. За это время введенные тарифы стали причиной широкого общественного резонанса и недовольства автолюбителей. С 4 февраля было принято решение о снижении платы за проезд на 33% ночью и на 29% днем.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по мнению вице-президента движения автомобилистов России Леонида Ольшанского, снижение стоимости является продуманным финансовым ходом. «Мы с вами знаем, что этой трассой никто не пользуется, цены избыточные. В сложном экономическом положении, о котором говорится официально, снижение цены — возможность привлечь автомобилистов, привлечь доход. То есть это определенный финансовый ход. На экономическом положении компании-владельца это не отразится в худшую сторону», — заявил Ольшанский. Он также подчеркнул, что снижение стоимости сможет привлечь максимум 10% автомобилей.