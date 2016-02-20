Генпрокуратура РФ признала незаконность сборов за капремонт
Москва, 20 февраля, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Сборы за капитальный ремонт с собственников жилья на капитальный ремонт в других домах противоречат российской Конституции. С этой позицией, выдвинутой депутатами Государственной думы от партий «Справедливая Россия» и КПРФ, согласилось руководство Генпрокуратуры РФ, пишет газета «Ведомости».
По мнению депутатов, такие сборы средств обязывают собственников жилья оплачивать имущество, которые им не принадлежит. Руководство Генеральной прокуратуры пришло к выводу, что собственники, отчисляющие средства на капитальный ремонт, находятся в неравном положении. Неравно положение тех, кто отчисляет средства на счёт регионального оператора, и тех собственников, которые отчисляют средства на специальный счёте в банке.
Тот документ, который оспорили депутаты, не прописывает конкретные объёмы и сроки распределения перечисленных средств. Не определяется и порядок их возврата, «что может создать условия, при которых собственники помещений не смогут распоряжаться деньгами, перечисленными на счет оператора, а это ведет к нарушению Конституции».
Своё мнение высказала уполномоченный по правам человека Элла Памфилова. Она отметила, что операторы, которые перебрасывают средства, собранные в одном доме, чтобы оплатить ремонт в другом доме, используют финансы без разрешения собственников, которые их перечислили.