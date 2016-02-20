Москва, 20 февраля, 2016, 10:18 — ИА Регнум. Сборы за капитальный ремонт с собственников жилья на капитальный ремонт в других домах противоречат российской Конституции. С этой позицией, выдвинутой депутатами Государственной думы от партий «Справедливая Россия» и КПРФ, согласилось руководство Генпрокуратуры РФ, пишет газета «Ведомости».

Дарья Антонова ИА REGNUM Капитальный ремонт

По мнению депутатов, такие сборы средств обязывают собственников жилья оплачивать имущество, которые им не принадлежит. Руководство Генеральной прокуратуры пришло к выводу, что собственники, отчисляющие средства на капитальный ремонт, находятся в неравном положении. Неравно положение тех, кто отчисляет средства на счёт регионального оператора, и тех собственников, которые отчисляют средства на специальный счёте в банке.

Тот документ, который оспорили депутаты, не прописывает конкретные объёмы и сроки распределения перечисленных средств. Не определяется и порядок их возврата, «что может создать условия, при которых собственники помещений не смогут распоряжаться деньгами, перечисленными на счет оператора, а это ведет к нарушению Конституции».

Своё мнение высказала уполномоченный по правам человека Элла Памфилова. Она отметила, что операторы, которые перебрасывают средства, собранные в одном доме, чтобы оплатить ремонт в другом доме, используют финансы без разрешения собственников, которые их перечислили.