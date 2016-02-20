Наньнин, Китай, 20 февраля, 2016, 09:31 — ИА Регнум.

В ближайшие 5 лет правительство Гуанси-Чжуанского автономного района КНР потратит 55 млрд юаней ($8,43 млрд) на развитие системы образования в регионе.

blog.163.com Деревенская школа в КНР

Гуанси-Чжуанский автономный район является одним из 6 регионов Китая, более 5 млн населения которого живут за чертой бедности. Правительство района решило побороть бедность путем устранения ее главной причины — недостатка образования у населения, пишет «Сина синьвэнь».

Выделенные деньги будут направлены на строительство новых школ, модернизацию уже существующих учебных заведений, а также на создание бесплатных образовательных программ в университетах региона.