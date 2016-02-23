Петропавловск-Камчатский, 23 февраля, 2016, 09:27 — ИА Регнум. «Это не героизм, это элементарное человеческое желание помочь и долг», — так двое камчатских полицейских Михаил Пошивайлов и Артем Шуваев говорят о своем героическом поступке. В начале февраля в Петропавловске-Камчатском они спасли жизнь 7-летнего ребенка, который чуть не погиб при пожаре в своей квартире и к приезду стражей порядка он уже был готов прыгать из окна на четвертом этаже дома, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

УМВД по Камчатскому краю Полицейские Михаил Пошивайлов и Артем Шуваев

Солнечный и морозный день 8 февраля начинался для старшего группы задержания батальона полиции вневедомственной охраны Камчатки и водителя полицейской машины как обычно. Утром они заступили на дежурство и отправились на патрулирование вверенной территории. Дежурство проходило спокойно, пока стражи порядка не приехали в один из самых густонаселенных районов Петропавловска, где заметили, как из квартиры одного из домов, с четвертого этажа, валит черный дым.

«Патрулировали маршрут. Увидели задымление. Пока подъезжали доложили дежурному и попросили вызвать пожарных. Со стороны дома, с которой шел дым, подъехать невозможно было — все в снегу. Мы вышли из машины и побежали оценить ситуацию… В окне на четвертом этаже увидели мальчика, который высунулся из окна и звал на помощь», — рассказали полицейские корреспонденту ИА REGNUM.

Оценив обстановку полицейские пришли к выводу, что мальчику угрожает реальная опасность. Недолго думая они кинулись в дом, добежав до четвертого этажа стали стучаться по соседям и просить инструменты, одновременно сообщая людям, что им следует покинуть квартиры ради безопасности. Одна из соседок дала им монтировку, с помощью которой мужчины и вскрыли дверь квартиры, в которой был пожар.

«Когда дверь вскрыли нас встретила стена дыма. Дышать было невозможно. Где ребенок, мы могли только догадываться», — вспоминают стражи порядка.

Оба полицейских упали на пол и начали ползти на голос ребенка. Они просили его кричать, чтобы его можно было найти. «Ползли друг за другом, куда не понятно. Ничего не видно. Ориентировались только на его крики. Нашли схватили, вытащили на площадку», — говорят полицейские.

Ребенок надышался угарным газом и ему нужна была первая медицинская помощь. Мальчика вывели на улицу, где его уже приняли врачи скорой помощи. Сейчас жизни школьника ничего не угрожает. «Слава Богу, что он не прыгнул. Мы когда только подъехали, он уже по пояс висел из окна. Думали прыгать собрался. Кричали, чтобы ждал, что мы идем. Дождался!», — заключили полицейские.

Пока полицейские спасали ребенка их одежда частично обгорела, частично они лишились и волос на голове, но мальчика все же спасли, несмотря на всю опасность.

Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, пожар в квартире, в которой жил мальчик, произошел, когда он был дома один. Родители ушли на работу, а 7-летний Тимур остался дома, так как в школе был объявлен карантин из-за гриппа и ОРВИ. По предварительным данным, произошло короткое замыкание в проводе от телевизора, из-за чего и начался пожар. Квартира выгорела полностью.

Одному из героев, спасшему мальчика, Михаилу Пошивайлову 25 лет. В полиции он только два года. Второй — Артем Шуваев, старше своего коллеги на пять лет и опыта работы в органах у него больше — с 2012 года.

«Сейчас мы ходатайствуем перед МВД России, чтобы их наградили ведомственными медалями «За смелость во имя спасения». От камчатского управления их наградят ценными подарками. Коллеги гордятся ими. Это наши герои!», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь УМВД РФ по Камчатскому краю Алла Иванова.