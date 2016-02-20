Лондон, 20 февраля, 2016, 09:26 — ИА Регнум. В Великобритании биохимик и фотограф Линден Гледхилл «сфотографировал» движение звука в жидкости с помощью акустической колонки с усилителем и специального программного обеспечения, пишет The Daily Mail.

Linden Gledhill Фотография движение звука в жидкости

Поставив бак с водой над колонкой, подключенной к компьютеру, он запустил в программе генерацию синусоидальных звуковых сигналов.

Заснять процесс распространения звука в воде ему также помогла светодиодная лампа — светодиоды стробируют и замедляют движение.

Звук на фотографиях получился ярким и четким благодаря неоновым цветам и закрученным линиям звуковых волн. Фотограф отметил, что снимки звуковых вибраций напоминают «раковины морских моллюсков и черепах».