Москва, 20 февраля, 2016, 09:30 — ИА Регнум. Дочернему предприятию российской нефтяной компании «Лукойл» — «ЛУКОЙЛ-Калининградморнефть» предоставлен для нефтяных разработок участок на шельфе Балтийского моря. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

aslo.org Добыча нефти

Участок, предоставленный компании, включает месторождение нефти D33. Он является участком недр федерального значения. Недропользователи, которые получают право использовать для разведки и разработки земные недра, вносят разовый платёж, что предусмотрено статьёй 40 Закона «О недрах». «Платёж для этого участка недр составляет 216,7 млн рублей», — сообщили в пресс-службе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Роснефть» будет осваивать Гусино-Земельский нефтяной участок на шельфе Баренцева моря. Вчера, 19 февраля, министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской сообщил, что правительство России предоставило компании соответствующую лицензию.