Липецк, 20 февраля, 2016, 09:12 — ИА Регнум. Хоккейный турнир, посвященный памяти летчика Липецкого авиацентра, Героя Российской Федерации Олега Пешкова, пройдет в Липецке 21−23 февраля, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Дарья Антонова ИА REGNUM Портреты Олега Пешкова и Александра Пазынича, погибших в Сирии

В турнире, который пройдет впервые, принимают участие юные хоккеисты 2006 года рождения. Всего запланировано выступление шести команд из четырех областей. Липецкую область представят ХК «Ястребы «из Липецка, ХК «Усмань» из Усмани и ХК «Спутник» из Ельца. От Белгородской области для участия в турнире приедет ХК «Губкин», от Тамбовской — ХК «Тамбов», Воронежскую область представит ХК «Россошь».

Как сообщили в департаменте по физической культуре и спорту администрации Липецка, турнир планируется проводить ежегодно.

Между тем жителям Липецка предложено выбрать, какой объект в городе будет носить имя Олега Пешкова — улица, новая школа с авиационным музеем, сквер или парк.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военнослужащий Липецкого авиацентра подполковник Олег Пешков погиб при исполнении воинского долга в Сирии 24 ноября 2015 года. Бомбардировщик Су-24 был сбит турецким истребителем в районе сирийско-турецкой границы. Пешков погиб, когда после катапультирования спускался на парашюте под обстрелом боевиков с земли.

25 ноября приказом президента Владимира Путина Пешкову посмертно присвоено звание Героя России.