Пекин, 20 февраля, 2016, 09:00 — ИА Регнум.



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В ближайшее время в Китае будут созданы инновационные бизнес-инкубаторы, которые выступят главной опорой начавшегося процесса трансформации модели национальной экономики.

Китайские компании, научно-исследовательские институты и высшие учебные заведения должны совместно работать для развития ключевых секторов экономики. Подготовка необходимых отраслям специалистов в ВУЗах является одним из ключевых способов поддержания национальной экономики, пишет «Жэньминь жибао».

Программа по созданию инновационных инкубаторов и стимулированию предпринимательства должна осуществляться в сотрудничестве с двумя другими национальными программами — «Интернет плюс» и «Сделано в Китае 2025».

Все три программы направлены на развитие реального сектора экономики Китая.

Правительство КНР уже заявило о своей готовности поддержать начинающих предпринимателей, которые создадут новые рабочие места.

В 2015 г. правительство КНР приняло 10-летний план «Сделано в Китае 2025», направленный на развитие производства в Китае. Программа «Интернет плюс», принятая в том же году, должна ускорить интеграцию интернет-технологий с традиционными отраслями промышленности.