Москва, 20 февраля, 2016, 08:56 — ИА Регнум. Нефтяные котировки 20 февраля демонстрируют отрицательную динамику, свидетельствуют данные торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах.

neft-gas.kz Нефтяные вышки

К 8:45 мск баррель Brent опустился на 3,5% до $33,12. Фьючерсы на нефть WTI с поставкой в марте подешевели на 3,324% до $29,78 за баррель.

Торги 19 февраля по марке Brent закрылись на отметке $33,01 за баррель, по WTI — $29,64 за баррель.

Мировые цены на нефть снижались вторую торговую сессию подряд на новостях из США о росте коммерческих запасов нефти. По данным Минэнерго США, за неделю они выросли на 2,1 млн баррелей, (+ 0,4%) — до 504,1 млн баррелей.