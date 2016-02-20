Вашингтон, 20 февраля, 2016, 08:45 — ИА Регнум. Более 18 тысяч человек подали заявки на зачисление в отряд астронавтов в 2017 году, сообщает NASA.

Цитата из к/ф «Интерстеллар». реж Кристофер Нолан. 2014. США, Великобритания Космонавт NASA

Это в три раза больше, чем в 2012 году, при предыдущем наборе. Прием заявок начали 14 декабря 2015 года и закончили в минувший четверг.

Из этого количества желающих комиссией будут выбраны от 8 до 14 человек для прохождения предварительной подготовки, включающей в себя тренировки на космической технике, овладение навыками работы в открытом космосе, изучение русского языка и многие другие дисциплины.

Новый отряд астронавтов будет готовиться к полетам на МКС, полетам на кораблях частных компаний Lockheed Martin, Boeing и SpaceX, разрабатываемых по заказу НАСА. Также в программу подготовки включено освоение корабля Orion, предназначенного для марсианской экспедиции 2030 года.

За всю историю космонавтики в США подготовили 300 астронавтов, из которых 47 являются действующими. В качестве кандидатов для подготовки рассматриваются кандидатуры профессиональных летчиков, инженеров, ученых, опытных врачей.

Медицинская проверка кандидатов осуществляется по особой программе.