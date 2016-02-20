Оренбург, 20 февраля, 2016, 08:31 — ИА Регнум. «При принятии решения о форме реализации лекарств должна быть гарантия безопасности, а также обеспечения населения нужными препаратами, а не теми, которые продвигает аптечная сеть. Запретить всегда легко! Надо выяснить — насколько актуальна и востребована услуга продажи лекарственных препаратов через интернет, и дать самим регионам право принимать окончательное решение», — отметила в разговоре с корреспондентом ИА REGNUM 20 февраля заместитель председателя комитета по здравоохранению Законодательного собрания Оренбургской области Татьяна Шукурова, комментируя инициативу депутатов Госдумы по поводу введения запрета на интернет-торговлю лекарствами.

zaksob.ru Заместитель председателя комитета по здравоохранению Законодательного собрания Оренбургской области Татьяна Шукурова

Как считает оренбургский депутат, в законопроекте следует учесть все детали. Например, доставка на дом лекарств очень удобна. В аптеке обширный перечень рекламируемых препаратов не всегда обеспечивает эффективность, а сотрудники аптеки стараются предложить лекарства подороже — с финансовой выгодой для себя. Тогда как через интернет лекарства, зачастую, обходятся дешевле.

«В федеральном законе должна быть оговорена возможность регионов принимать решение о форме сотрудничества для обеспечения безопасности и эффективности лекарственных препаратов. Должен быть обоснованный подход», — выразила свое мнение Татьяна Шукурова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Госдуму внесен законопроект, который предусматривает запрет на дистанционную торговлю лекарственными препаратами для аптек и индивидуальных предпринимателей.