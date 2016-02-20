Вашингтон, 20 февраля, 2016, 08:28 — ИА Регнум. Корпорация Apple должна помочь ФБР и предоставить информацию, зашифрованную в iPhone террориста, участвовавшего в налёте в городе Сан-Бернардино 2 декабря 2015 года. Пока Apple Inc. не пойдёт навстречу властям США, её продукцию следует бойкотировать. Такое заявление сделал кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп в Южной Каролине во время встречи с избирателями, сообщает Reuters.

theartmad.com Apple

«Бойкотируйте Apple, пока они не предоставят эту информацию», — сказал Трамп.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, федеральный суд принял решение принудить компанию Apple предоставить следователям доступ к зашифрованным данным на iPhone, использовавшемся одним из террористов, организовавших массовый расстрел граждан в городке Сан-Бернардино 2 декабря 2015 года, когда погибли 14 человек, а еще 22 гражданских лица и два сотрудника полиции получили ранения. Сенсационным стал не сам запрос суда, а отмеченный в нем факт, что помощь компьютерный гигант «отказался предоставить добровольно», что и вызвало необходимость судебного ордера в отношении Apple.

Ранее директор ФБР Джеймс Коми заявил, что специалистам ФБР уже в течение двух месяцев не удаётся получить доступ к данным на мобильном телефоне террориста из-за установленной на аппарате защиты от взлома.