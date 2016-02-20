Москва, 20 февраля, 2016, 08:24 — ИА Регнум. В Москве накануне Дня защитника Отечества специалисты «Мосгаза» проведут профилактические работы на мемориальном архитектурном ансамбле «Могила Неизвестного Солдата». В частности, на некоторое время Вечный огонь будет перенесен на временную горелку, сообщили в пресс-службе «Мосгаза».

Дарья Антонова ИА REGNUM Вечный огонь на Могиле Неизвестного Солдата

Специалисты проверят горелку, каждый из трех ее запальников и в случае необходимости заменят платиновую спираль. По словам слесаря Ивана Карчина, горелки также будут почищены и отрегулированы, сообщает LifeNews.

Для того чтобы перенести Вечный огонь, сотрудники «Мосгаза» используют специальный факел. На время ремонта огонь будет помещен в специальную капсулу. Эта процедура проходит ежегодно на протяжении 49 лет.

Напомним, мемориальный архитектурный ансамбль «Могила Неизвестного Солдата» был открыт у стен Кремля 8 мая 1967 года. Вечный огонь не гаснет под ветром, проливным дождем или морозами благодаря трем запальникам.