Москва, 20 февраля, 2016, 08:23 — ИА Регнум. 20 февраля 1986 года был выведен на орбиту базовый блок модульного орбитального комплекса «Мир».

ruscosmos.narod.ru Орбитальная станция «Мир»

Базовый блок не только позволял длительное пребывание космонавтов на околоземной орбите, но и явился основой для построения и дальнейшего развития уникального орбитального комплекса.

В его состав потом вошли астрофизический модуль «Квант» (пристыкован 9 апреля 1987 года), технический модуль «Квант-2» (с 6 декабря 1989 г). Стыковочно-экспериментальный модуль «Кристалл» вошел в состав станции 10 июня 1990 года.

Научный модуль «Спектр» начал работу в составе станции с 1 июня 1995 года. 26 апреля 1996 года «Мир» пополнился модулем «Природа», расширившим возможности модуля «Спектр» в исследованиях Земли и в создании лекарственных препаратов в условиях невесомости. В состав станции позднее вошли дополнительный стыковочный отсек, корабли «Союз ТМ» и «Прогресс-М».

Орбитальный комплекс «Мир» весил более 125 тонн, объём его герметичных отсеков равнялся 400 кубическим метрам. На его борту проводились многочисленные международные исследования. Количество уникальных научных экспериментов, проведенных на станции, превышало 23 тысячи.

Модули комплекса «Мир» были рассчитаны на 5 лет эксплуатации, но отработали втрое дольше.

В 2000 году было принято решение о прекращении полета орбитальной станции по причине изношенности оборудования. 23 марта 2001 года прошла операция по затоплению орбитальной станции «Мир» в южной части Тихого океана.

Орбитальная станция «Мир» считается предшественницей современной МКС, построенной на основе опыта и знаний, полученных в ходе эксплуатации «Мира».