Циндао, Китай, 20 февраля, 2016, 08:10 — ИА Регнум.

Немецкий транснациональный концерн Siemens построит первый Инновационный центр интеллектуального производства в китайско-немецком экопарке в Циндао, провинция Шаньдун.

jiuhezheng.com Представительство Siemens в КНР

Работа нового центра будет направлена на развитие таких направлений, как интеллектуальное производство, робототехника, логистика, информационная безопасность и создание баз данных, пишет «Чжунго синьвэнь».

«Инновационный центр, построенный немецкой корпорацией Siemens, внесет огромный вклад в развитие цифровых технологий в Китае», — заявил исполнительный директор представительства Siemens в КНР Чжу Сяосюнь.

Представитель Siemens добавил, что Инновационный центр интеллектуального производства будет активно сотрудничать с китайскими предприятиями, в результате чего будут реализованы совместные китайско-немецкие проекты.

Строительство китайско-немецкого экопарка в Циндао началось в декабре 2011 г. Соглашение о строительстве было подписано в ходе визита канцлера Германии Ангелы Меркель в КНР в 2010 г. Общая площадь промышленного парка составляет 10 кв. км.