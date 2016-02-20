Москва, 20 февраля, 2016, 07:54 — ИА Регнум. Массовая драка произошла около торгового центра «Европейский» в Москве. Как сообщает телеканал Lifenews, ЧП произошло минувшей ночью на площади Киевского вокзала.

mosday.ru ТЦ «Европейский» в Москве

Очевидцы столкновений вызвали сотрудников правоохранительных органов, чтобы утихомирить «бойцов».

Известно, что в ходе потасовки пострадали несколько человек, точное число — неизвестно.

В настоящее время выясняются причины происшествия.