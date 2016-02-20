Пхеньян, 20 февраля, 2016, 07:52 — ИА Регнум. Артиллерия КНДР на мысе Чансангот произвела несколько выстрелов утром 20 февраля в сторону моря, сообщает France Presse.

tageswoche.ch Артиллерийские стрельбы армии КНДР

Как отмечается в заявлении Минобороны Южной Кореи, армия КНДР произвела несколько выстрелов приблизительно в 07:20 по местному времени из артиллерийской батареи на мысе Чансангот на южном побережье КНДР около спорной морской границы двух государств. По всей видимости, Пхеньян проводил артиллерийские учения.

Южнокорейские военные заявили, что снаряды не пересекли границу двух государств, однако вызвали панику на южнокорейском острове Пэннёндо, жителей которого власти призвали быть готовыми перебраться в бомбоубежища.

Данный шаг стал самым недавним проявлением напряженности между Пхеньяном и Сеулом, в отношениях между которыми наступило похолодание, после того как в начале 2016 года КНДР провела испытание водородной бомбы, за которым в феврале последовал пуск ракеты, выведшей на орбиту Земли искусственный спутник.

По мнению многих экспертов, запуск спутника был не чем иным, как прикрытием для испытаний баллистических ракет, способных нести ядерные боеголовки.

Позднее похолодание привело к закрытию совместного комплекса предприятий в Кэсонском промышленном парке, работы на котором прекратились по инициативе Сеула, желающего такими мерами воздействовать на поведение Пхеньяна.