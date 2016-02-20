Москва, 20 февраля, 2016, 07:46 — ИА Регнум. В разработке Минюста РФ находится законопроект, касающийся деятельности судебных приставов. В документе будет прописана необходимость мотивировать судебных приставов выполнять требования «исполнительного документа в полном объёме». Законодательно будет введено дополнительное стимулирование этой категории государственных служащих, пишет газета «Коммерсантъ».

r43.fssprus.ru Судебные приставы

Дополнительное стимулирование, сверх ассигнований, предусмотренных в бюджете, будет проводиться «за счёт части взысканного исполнительского сбора при достижении конкретных показателей».

В каком объёме будут начисляться средства судебным приставам по этой статье, установят нормативные акты, которые также предстоит разработать.

Уточняется, что данный законопроект внесёт изменения в два закона — «Об исполнительном производстве» и «О судебных приставах». Изменится и Бюджетный кодекс РФ. Эти изменения произойдут в начале следующего года, когда новый закон вступит в силу.