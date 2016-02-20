Лондон, 20 февраля, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Великобритания получит в Европейском союзе особый статус, которого добивается премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон. Об этом политики сообщил в своём Twitter.

altsantiri.gr Великобритания в составе Евросоюза

«Я договорился о соглашении, которое даст Великобритании специальный статус в ЕС», — заявил Кэмерон.

Он также отметил, что по этому поводу будет срочно созван британский кабинет министров. Одной из целью предстоящего совещания является согласование даты проведения референдума, который определит, останется ли страна в составе ЕС. По предварительным данным, референдум может быть проведён в 2017 году.

В соглашении, о котором сообщает Кэмерон, затронут ряд вопросов, касающихся Великобритании. Лондон добивается возможности отсрочки для трудовых мигрантов, прибывающих из других стран ЕС: чтобы они были допущены к системе социального обеспечения страны по истечении четырёх лет проживания в стране. Мигранты смогут получать пособия не сразу, а лишь по истечение этого срока.

Ещё одним требованием Лондона является сохранения статуса национальной валюты страны.

«Великобритания никогда не станет частью еврозоны, фунт будет защищен», — сказал Кэмерон.

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