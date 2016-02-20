Вашингтон, 20 февраля, 2016, 05:50 — ИА Регнум. Пентагон обратился к Конгрессу США с призывом не отказываться от закупки российских ракетных двигателей РД-180. В противном случае, как полагают в оборонном ведомстве, Соединённым Штатам придется переделывать всю систему конструирования ракет, передаёт телеканал «Звезда».

pinterest.com Ракетный двигатель РД-180

Генерал-лейтенант американских ВВС Сэмюел Грейвс полагает, что при отказе от российских двигателей США придётся вернуться на десятилетия назад и возрождать конструирование ракет.

По его мнению, это станет «экстремальным вариантом» для США, так как американские ракеты без российских двигателей просто останутся на Земле.

Как передавало ИА REGNUM, председатель комитета Сената США по вооружённым силам Джон Маккейн ранее потребовал от Пентагона предоставить доказательства необходимости использования ракетных двигателей РД-180 российского производства.

До этого Маккейн внёс на рассмотрение Сената законопроект о запрете на использование в США российских ракетных двигателей.

Напомним, 27 января министр ВВС США Дебора Ли Джеймс заявила, что Пентагон придерживается мнения о том, что применение двигателей РД-180 необходимо Соединённым Штатам по меньшей мере в течение нескольких лет.

Российский РД-180 используется в первой ступени американских ракет Atlas, и пока промышленность США не производит аналогов. В конце декабря 2015 года НПО «Энергомаш», производящее РД-180, заключении дополнительного соглашения на поставку в США еще 20 подобных двигателей.