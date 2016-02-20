Москва, 20 февраля, 2016, 04:24 — ИА Регнум. Россия открыта для обсуждения внесённого ей проекта резолюции Совета безопасности ООН в связи с планами Турции ввести войска в Сирию. Об этом заявил журналистам заместитель постпреда России при ООН Владимир Сафронков.

Совет безопасности ООН

«Я сказал моим партнерам, что Россия готова к консультациям по проекту резолюции и мы приветствуем любые предложения в ближайшем будущем», — приводит заявление Сафронкова телеканал RT.

Как передавало ИА REGNUM, ранее члены Совета безопасности ООН не смогли прийти к согласию по проекту резолюции в поддержку суверенитета Сирии, который был внесён Москвой. Стороны взяли перерыв в обсуждении проекта до 22 февраля.

В российском проекте резолюции содержатся требования прекратить действия турецкой стороны, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Сирии, в том числе трансграничный обстрел сирийской территории, а также отказаться от планов по проведению наземной операции на территории САР.