Анкара, 20 февраля, 2016, 02:59 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заверил его в готовности оказать поддержку Анкаре по линии НАТО, передаёт турецкое агентство Anadolu.

Иван Шилов ИА REGNUM

Обама в беседе, как сообщается, выразил обеспокоенность продвижением армии Сирии и сил сирийских курдов на северо-западе САР и подчеркнул, что у Турции есть «право на самооборону».

Стороны договорились об усилении сотрудничества по линии борьбы с запрещённой в Турции Рабочей партией Курдистана, а также условились не отходить от договорённостей, достигнутых на заседании Международной группы поддержки по Сирии в Мюнхене.

Как передавало ИА REGNUM, ранее члены Совета Безопасности ООН не смогли прийти к согласию по проекту резолюции в поддержку суверенитета Сирии, который был внесён российской стороной. Стороны взяли перерыв в обсуждении проекта до 22 февраля.

Россия, напомним, внесла в Совбез ООН проект резолюции с требованиями прекратить действия турецкой стороны, подрывающие суверенитет и территориальную целостность Сирии.